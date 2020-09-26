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    Ahmet Davutoğlu'ndan HDP'ye 'geçmiş olsun' telefonu

    Ahmet Davutoğlu'ndan HDP'ye 'geçmiş olsun' telefonu

    Ahmet Davutoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ı aradı. Görüşmede Gelecek Partisi Lideri, Kobani soruşturması kapsamında gözaltılarla ilgili “geçmiş olsun” dileğinde bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 26.09.2020 - 18:00
    • Güncelleme : 26.09.2020 - 18:00
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    HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'teki Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 7 ilde 82 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

    Kobane eylemlerinin yaşandığı dönem başbakan olan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da, HDP Eş Genel Başkan Mithat Sancar’ı aradı.

    "GEÇMİŞ OLSUN "

    HDP’ye “geçmiş olsun” dileğinde bulunan Davutoğlu ise özellikle 2014-2015 tarihleri arasında yaşananların çok boyutlu olduğunu söyleyerek, “6-8 Ekim’deki olayların da konuşulması gerektiğini” belirtti.

    Yapılanın hukuki olmadığını söyleyen Davutoğlu, yaşananların ülkeye zarar verdiğini ve Türkiye’yi hukuk devletine götürecek adımlar atılması gerektiğini belirtti.

    Ahmet Davutoğlu ndan HDP ye geçmiş olsun telefonu #1

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