Kobani soruşturmasında Kars Belediyesi'ne kayyum atanmasına Ahmet Davutoğlu da tepki gösterdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, geçen hafta 2014’te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ayhan Bilgen için tutuklanma kararı çıktı.

Tutuklanan HDP'li Ayhan Bilgen için İçişleri Bakanlığı harekete geçti. İçişleri Bakanlığı'nın tutuklanma kararı sonrası Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen görevden uzaklaştırıldı.

Bilgen'in yerine Kars Valisi Türker Öksüz, İçişleri Bakanlığı tarafından Kars Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi.

KILIÇDAROĞLU İLE BABACAN'DAN SONRA DAVUTOĞLU'NDAN DA TEPKİ

Ahmet Davutoğlu da CHP ile DEVA Partisi'nin ardından, Ayhan Bilgen'in tutuklanmasıyla belediyeye kayyum atanmasını eleştirdi.

İktidarın, yalnızca kendilerinden olana "yaşam hakkı" tanıdığını savunan Ahmet Davutoğlu, HDP'li bazı belediyelere kayyum atanmasına ilişkin ise şu yorumu yaptı:

Yönetemediklerini gasbetmeyi tercih ediyorlar. İkna edemediklerini yok saymayı tercih ediyorlar. Bakın doğu ve güneydoğumuzda onlarca belediye başkanı görevden alındı yerlerine kayyum atandı.

Ahmet Davutoğlu'ndan HDP'ye kayyum desteği VİDEO

"HEP Mİ SUÇLULAR"

Hadi biri suçlu, ikisi suçlu, hepsi mi suçlu bunların? Kendisi belediye başkanlığından gelip ülkedeki belediye başkanlarına bu kadar düşman olmanın izah edilir tarafı yok. Kısaca diyorlar ki benim kafama uyanları seçebilirsin. Uymayanı seçersen görevden alırım. Oldu peki! İptal edelim seçimleri, seçim sonuçları 3. Dünya ülkelerindeki gibi baştan belli olsun. Biz de boşuna dil dökmeyelim. Yazık!"