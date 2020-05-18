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Ahmet Davutoğlu'ndan iddialı açıklamalar
AK Parti'de erime olduğunu savunan Davutoğlu, "Peki bu erime nereye gidiyor? Gelecek Partisi’ne." dedi.
- Haber Merkezi
- 18.05.2020 - 11:57
Koronavirüs günlerinde, siyasette erken seçim tartışması çıkarılmak isteniyor.
Cumhur İttifakı cephesinden, erken seçimin gündemde olmadığı yönünde net açıklamalar geldi.
Muhalefet ise bu tartışmayı gündemde tutma çabası içerisine girdi.
Konuyla ilgili son açıklamalar Ahmet Davutoğlu'ndan geldi.
ERKEN SEÇİMİN GÜNDEME GELMESİ...
Karar'a konuşan Davutoğlu, "Erken seçimin gündeme gelmesinin en önemli sebebi biziz." dedi.
AK Parti ve MHP'nin güç kaybettiğini savunan "Gelecek Partisi olmadan siyasi denklem kurulamayacağı görülecek." diye konuştu.
"PEKİ BU ERİME NEREYE GİDİYOR?"
AK Parti'de erime olduğunu söyleyen Ahmet Davutoğlu, "Peki bu erime nereye gidiyor? Gelecek Partisi’ne." ifadelerini kullandı.