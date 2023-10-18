Ahmet Davutoğlu'ndan İsrail'e sert tepki: İsrail Büyükelçisi gönderilsin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İsrail'in saldırısını lanetlerken hükümetten somut adım atılmasını talep etti. Davutoğlu, "İsrail Büyükelçisi derhal gönderilmeli" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail-Hamas arasındaki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde İsrail güçleri, Gazze'de içinde binlerce sivilin bulunduğu bir hastaneyi hedef aldı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ölü sayısının bini aşabileceği ifade edilirken Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Dünyadan tepkiler gelmeye devam ediyor

Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edilirken dünyanın birçok noktasında İsrail'e karşı büyük bir tepki var.

Davutoğlu Filistin atkısı taktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM Grup Toplantısı'na Filistin atkısı takarak katıldı.

Burada konuşma gerçekleştiren Ahmet Davutoğlu, Gazze'de meydana gelen hastane saldırısını lanetledi.

"Son nefesime kadar Filistin'in yanındayım"

Yapılanın bir savaş suçu, katliam ve devlet terörü olduğunu söyleyen Davutoğlu, son nefesine kadar Filistinlilerin yanında olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Davutoğlu, Filistinlilerle dayanışma için Türkiye'de derhal ulusal yas ilan edilmesi gerektiğini belirterek, oluşturulacak bir TBMM heyetinin bombalanan hastaneye gitmesini istedi.

Türkiye'deki İsrail karşıtı eylemlerin engellenmemesini talep eden Davutoğlu, Türkiye'nin insani yardım koridoru açılmasına da öncülük etmesi gerektiğini söyledi.

"İsrail Büyükelçisi derhal gönderilmeli"

İsrail'e yönelik yapılacaklar konusunda maddeler halinde istek ve taleplerini dile getiren Davutoğlu, "İsrail büyükelçisi derhal Türkiye'den gönderilmelidir." dedi.

"Dün kimden talimat alındı da biber gazı sıkıldı"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu açıklamasında şunları kaydetti:

Derhal ulusal yas ilan edelim. TBMM heyeti oluşturulsun, bu bombalanan hastaneye gitsin. Burada konuşmakla olmaz. Kimse İsrail karşıtı eylemleri engelleyemez. Dün kimden talimat alındı da biber gazı sıkıldı. Burası İngiltere, Almanya değil. Türkiye insani yardım koridoru açılmasına öncülük etsin. İsrail Büyükelçiliği, derhal Türkiye'den gönderilmelidir.

"3 savaşta da arabuluculuk bizzat benim üzerimden yürütüldü"