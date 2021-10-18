Ahmet Davutoğlu'nun bindiği asansör yere çakıldı

Van'da asansör kazası geçiren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, Doğu illerinde partisinin açılış ve toplantıları için sürdürdüğü seyahatleri sırasında kaza geçirdiği öğrenildi.

Davutoğlu'nun, Van programı sırasında bindiği asansörün yere çakılması sonucu belinde ciddi bir sıkıntı meydana geldi.

"ÇOK ŞÜKÜR OLAYI UCUZ ATLATTIK"

Davutoğlu, geçirdiği kazayla ilgili açıklamasında, için açıklamada, "Çok şükür olayı ucuz atlattık. Böylesi bir kazayı ufak tefek hasarlarla atlattığımız için Allah'a şükür ediyoruz. Radyo ve televizyon programından sonra doktora gittik, iğne falan yapıldı. Doktorlar bana ayaklarımı sürekli hareket halinde bulundurmam gerektiğini söylediler. Oturmamın gerektiği yerde 20 dakikada bir ayağa kalkarak ayaklarımı hareket ettirmem gerekli olduğunu söyleyen doktorlar, bir hafta içinde sağlığıma kavuşabileceğimi ifade ettiler. Bizimle en iyi şekilde ilgilenen ve büyük bir ilgi gösteren tüm doktorlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Davutoğlu, Van programını tamamladıktan sonra Ankara'ya gitmek üzere yola çıktı.