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    Ahmet Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı

    Ahmet Davutoğlu, partisinin Osmaniye teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü programında bozuk mikrofonun azizliğine uğradı. Davutoğlu, ancak 3. mikrofon değişiminde konuşmasına devam edebildi.
    • 16.06.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 16.06.2022 - 17:36
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    Ahmet Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı

    Partisinin Osmaniye teşkilatının 2. kuruluş yıl dönümü programına katılmak üzere Osmaniye’ye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, programın yapılacağı düğün salonunun önünde partililer tarafından karşılandı.

    Düğün salonunda kendisini bekleyen vatandaşları selamlayan Davutoğlu, daha sonra yerine oturdu.

    Yörük kadınla yaşadığı diyaloğu anlatırken mikrofon bozuldu

    Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programın açılış konuşmasını, İl Başkanı Mustafa Saygılı yaptı.

    Saygılı'nın konuşmasını bitirmesinin ardından kürsüye çıkan Davutoğlu, yaptığı selamlama konuşmasından sonra Mersin’de bir Yörük kadınla yaşadığı diyaloğu anlatmaya başladı.

    Tam bu sırada elindeki mikrofon bozulan Davutoğlu, çalışmayan mikrofona ses kontrolü için defalarca vurdu.

    Ahmet Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı ViDEO

    Üçüncü kez değişti

    İHA'nın aktardığına göre kısa süreli yaşanan panik havasının ardından mikrofon değiştirildi. Bu sırada Ahmet Davutoğlu, mikrofonu bırakarak konuşmasına devam etmeye çalıştı.

    Üçüncü kez değişen mikrofonun çalışmasıyla Davutoğlu, konuşmasına kaldığı yerden devam etti.

    Ahmet Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı #1

    Ahmet Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı #2

    Ahmet Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı #3

     

    Ahmet Davutoğlu’nun bozuk mikrofonla imtihanı #4


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