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Haber Merkezi

Suriye'de 27 Kasım Çarşamba gününden itibaren muhalif gruplar, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğinde ve Suriye Milli Ordusu'nun (SMO) desteğiyle Esad rejimine karşı başlattığı operasyonda Halep, İdlib, Hama, Tel Rıfat, Humus ve başkent Şam'ı ele geçirdi.

Muhalif güçlerin başarılı ilerleyişi sonrası 61 yıldır iktidarını sürdüren Baas rejiminin de sonu gelmiş oldu.

Beşar Esad, ülkeden kaçarak Rusya'ya gitti.

"EMEVİ CAMİİ'NDE NAMAZ KILACAĞIZ DEDİM DİYE YILLARCA HAKARET ETTİLER"

Yaşananların yankıları sürerken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TV100'de katıldığı bir programda konuyla ilgili konuştu.

Davutoğlu, "Emevi Camii'nde namaz kılacağız dedim diye bana yıllarca hakaret etmişlerdi. Emevi Camii'nde bugün namaz kılınıyor. Bir gün biz de gider kılarız Allah'ın izniyle." dedi.

Davutoğlu'nun Emevi Camii'yle ilgili ifadeleri sonrası akıllara yıllar önceki sözleri geldi.

'BÖYLE BİR İFADEM YOK' DİYORDU

Yıllar önce böyle bir sözü olmadığını söyleyen Davutoğlu, bunun bir algı operasyonu olduğunu iddia etmişti.

Davutoğlu, tarihler 2019 yılını gösterdiğinde konuyla ilgili şunları söylemişti: