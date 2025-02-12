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Haber Merkezi

Gazze'de ateşkes ve ABD Başkanı Donald Trump'ın 'çökme planı' dünyanın gündeminde.

Filistinlileri Gazze'den çıkartmayı öngören planlara tepkiler yükselirken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'ndan, dikkat çeken bir öneri geldi.

Yeni Yol Grubu grup toplantısında konuşan Davutoğlu, Trump'ın açıklamalarına tepki gösterirken Filistinlilerin son meşru vatandaşlık bağının Osmanlı'ya olduğunu hatırlattı.

"FİLİSTİNLİLERİN SON MEŞRU DEVLETİ OSMANLI'DIR"

Türkiye'nin de Osmanlı'nın meşru devamı olduğunu belirten Davutoğlu, Gazzelilerin referandum yaparak Filistin devleti kurulana kadar Türkiye'ye bağlanması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi Osmanlı tebaası bir Türk olarak söylüyorum; Gazzelilerin son meşru devleti Osmanlı Devleti'dir. ondan sonra İngiliz Mandası kurulmuştur vatandaşlık verilmemiştir. Sonra zaten İsrail gayrimeşrudur ve hiçbir vatandaşlık vermedi.

"REFERANDUMLA TÜRKİYE'YE BAĞLANSINLAR"

Biz de Osmanlı Devleti'nin meşru sürekliliği olan Türkiye Cumhuriyeti olarak Gazzelilerin doğal bir tarihdaşımız ve vatandaşımız muamelesi ile Gazzeliler referandum yapsınlar ve Filistin devleti kurulana kadar Türkiye'ye bir otonom bölge olarak bağlansınlar.

"DEDELERİMİZİN SAVAŞTIĞI GAZZE'YE SAHİP ÇIKMAYACAK MIYIZ?"

Karar Gazzelilerin. ABD oradan gelip Gazze'ye el koyacak da biz dedelerimizin savaştığı ve hala Osmanlı dışında meşru bir vatandaşlık almamış olan Gazzelilere sahip çıkmayacak mıyız zannediyorlar?

Eğer bir göç istiyorsanız Sayın Trump, o çok sevdiğiniz Siyonistlerinizi alın, Amerika'daki o bol topraklarınızda bir yere götürün."