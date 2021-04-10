Ahmet Davutoğlu'nun halayla imtihanı

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Gaziantep gezisinde halay çekti. Davutoğlu'nun halaya uyum sağlamakta zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı’nın açılışını gerçekleştirmek üzere Gaziantep'e gitti.

AÇILIŞA GİTTİ, HALAYA DURDU

Davutoğlu, gittiği Gaziantep’te halaya durmayı da ihmal etmedi.

İl Başkanı Bekir Öztekin ve çevre illerin il başkanlarının da katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde yapılan kutlama sırasında davul zurna eşliğinde halay çekildi.

Ahmet Davutoğlu halaya durdu

UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDI

Sosyal mesafeye dikkat edilmediği görülen görüntülerde, Ahmet Davutoğlu'nun halay çekerken uyum sağlamakta zorlanması dikkatlerden kaçmadı.