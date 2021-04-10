Euro
9.7032
-0.14%
Dolar
8.1546
0.27%
Altın
457.35
-0.42%
Borsa
1.417
0%
Bitcoin
487.000
1.43%
EXEN Coin
22.72
-3.68%
3ºC
İstanbul
Açık 3 C
    Ahmet Davutoğlu'nun halayla imtihanı

    Ahmet Davutoğlu'nun halayla imtihanı

    Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Gaziantep gezisinde halay çekti. Davutoğlu'nun halaya uyum sağlamakta zorlanması dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 10.04.2021 - 18:37
    • Güncelleme : 10.04.2021 - 21:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı’nın açılışını gerçekleştirmek üzere Gaziantep'e gitti.

    AÇILIŞA GİTTİ, HALAYA DURDU

    Davutoğlu, gittiği Gaziantep’te halaya durmayı da ihmal etmedi.

    İl Başkanı Bekir Öztekin ve çevre illerin il başkanlarının da katılımı ile gerçekleşen açılış töreninde yapılan kutlama sırasında davul zurna eşliğinde halay çekildi.

    Ahmet Davutoğlu halaya durdu

    UYUM SAĞLAMAKTA ZORLANDI

    Sosyal mesafeye dikkat edilmediği görülen görüntülerde, Ahmet Davutoğlu'nun halay çekerken uyum sağlamakta zorlanması dikkatlerden kaçmadı.

    Ahmet Davutoğlu nun halayla imtihanı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir