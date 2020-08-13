Ahmet Davutoğlu’nun HDP daveti, istifayı getirdi

Gelecek Partisi’nin Ankara’daki genel merkez açılış törenine HDP’nin davet edilmesi, parti içinde bölünmelere neden olurken, Giresun İl Başkanı Ahmet Yılmaz görevinden istifa etti.

Ahmet Davutoğlu’nun başında olduğu Gelecek Partisi’nin 26 Temmuz’da Ankara’daki genel merkez binasının açılışına, HDP'li milletvekilleri ve il genel meclis üyesi de davet edilmişti.

Bu davet, parti içinde bölünmelere neden oldu.

PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin partinin açılışa davet edilmesi, istifayı da beraberinde getirdi. Gelecek Partisi Giresun İl Başkanı Ahmet Yılmaz, görevinden ayrıldığını açıkladı.

“ÖN SIRALARDA OTURUYORLARDI”

Yılmaz, istifası sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

“26 Temmuz'da Genel Merkez binasının açılışı için Ankara'ya gitmiştim. Giresunlu il Başkanı ve bir şehit yakını olarak programı ayakta dinlemekteydim. HDP milletvekili, HDP il genel Meclis üyesinin davetliler arasında olduğunu anonsta duyduğum anda ve onların ön sırada oturduklarını görünce bize tevdi edilen il başkanlığı görevini sonlandırma kararı aldım.”

“HDP BİZİ ONURLANDIRMIŞTIR”

İstifa gerekçesi, Gelecek Partisi Aydın İl Başkanı Ali İhsan Dilmen’i memnun etmedi. HDP’nin resmi bir parti olduğunu iddia eden Dilmen, tepki çeken davet ile ilgili “Biz açılışımıza davet etmişiz onlar da davete icap etmişler. Onurlandırmışlar. Şereflendirmişler, toplantımıza katılmışlar.” dedi.