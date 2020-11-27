Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüse yakalandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına bir siyasetçi daha yakalandı.

Gelecek Partisi Sözcüsü Serkan Özcan, partisinin genel başkanı Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

PARTİ SÖZCÜSÜ SERKAN ÖZCAN DUYURDU

Özcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu ve evinde istirahatta olduğunu bildirdi.

Öte yandan Gelecek Partisi'nin resmi Twitter hesabı da Özcan'ın duyurusunu paylaşarak Ahmet Davutoğlu'nun koronavirüse yakalandığını doğruladı.

"SAĞLIK DURUMU İYİ, EVİNDE İSTİRAHATTE"

Serkan Özcan'ın açıklaması şu şekilde:

"Dün ortaya çıkan belirtiler üzerine Sayın Genel Başkan'ımız Ahmet Davutoğlu bugün Covid-19 testi yaptırmış ve sonuç maalesef pozitif çıkmıştır. Kendisinin sağlık durumu şu an iyidir ve evinde istirahat halindedir. Sayın Genel Başkanımıza acil şifalar diliyoruz. Dualarımız kendisiyle”

"ALLAH'A ŞÜKÜRLER OLSUN GENEL DURUMUM İYİ"

Öte yandan Ahmet Davutoğlu da sağlık durumuyla ilgili Twitter hesabından bir mesaj paylaştı.

Davutoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin."



KILIÇDAROĞLU'NDAN GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.