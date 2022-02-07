Ahmet Davutoğlu'nun Millet İttifakı'nın adı değişsin önerisine tepki

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen muhalefet partileri arasında şimdiden kavga eksik olmuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin 2023 yılında yapılacağını duyurmasından sonra partiler de hazırlıklarını bu takvime göre sürdürüyor.

Konuyla ilgili muhalefet partileri arasında da gelecek seçimler için ittifak kurulması ve güncel gelişmelerle ilgili müzakere amaçlı ziyaretler de başladı.

CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi'nin dışında kurdukları Miilet İttifakı'nın genişletilmesi için yoğun bir mesai harcıyor.

İttifaktaki parti adayları ise DEVA ve Gelecek Partisi...

Ancak henüz yeni bir ittifak kurulmadan muhalefet partileri arasında art arda kavgalar yaşanmaya başladı.

İLK KAVGA OTURMA KRİZİ

Geçtiğimiz günlerde muhalefet partileri arasında oturma kriz yaşanmıştı. CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu krizi çözmek için alfabetik sıraya göre oturalım önerisinde bulunurken Gelecek Partisi Lideri Ahmet Davutoğlu da "Müsamere oynamıyoruz." diyerek tepki gösterdi.

İKİNCİ KAVGA İTTİFAKIN ADI

Yaşanan oturma krizinden sonra da Millet İttifakı'nın adının değiştirilmesi tartışmaları başladı.

Tartışmaları başlatan ise Ahmet Davutoğlu oldu.

Davutoğlu’nun geçtiğimiz gün Millet İttifakı’nın yeniden yapılanması, yeni baştan kurulmasına yönelik” düşüncelerini açıklaması ve "Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz." sözleri, CHP ve İyi Parti kanadının tepkisini çekti.

"ANA ÇATI CHP OLMALI"

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre CHP temsilcileri, “bir ittifak kurulacaksa, bu ittifakın ana çatısının CHP olması gerektiğini” ifade ediyor.

“Çünkü CHP, ana muhalefet partisidir ve mazisi diğer bileşenlerden daha eskidir. Oy oranı da diğer muhalefet partilerinden yüzde olarak daha yüksektir.” değerlendirmeleri yapılırken, şu görüşler dile getiriliyor;

"DAVUTOĞLU'NUN OYU BELLİ"

"Sayın Davutoğlu’nun partisi 2023’te ilk kez seçimlere katılacak. Ne kadar oy alacak? CHP ve İyi Parti’nin ise alacağı asgari oy oranları belli. Şimdi CHP ve İyi Parti bileşiminden oluşan Millet İttifakı’na katılmak yerine başka bir ittifak kurup adına ne diyeceğiz? ‘Büyük Millet İttifakı’ mı?”