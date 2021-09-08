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    Ahmet Davutoğlu'nun sönük geçen Aydın ziyareti

    Ahmet Davutoğlu'nun sönük geçen Aydın ziyareti

    Vatandaşlarla bir araya gelmek üzere Aydın'a giden Ahmet Davutoğlu, istediği ilgiyi göremedi. Kuşadası'nda ilçe başkanlığının açılışını yapan Davutoğlu'na az sayıda partili eşlik etti.
    • AA
    • 08.09.2021 - 16:58
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 17:03
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    Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Aydın'da ziyaretlerde bulundu.

    Davutoğlu, Efeler ilçesinde Adnan Menderes Bulvarı'ndaki partisinin il binasının açılışını yaptı.

    SÖNÜK AÇILIŞ TÖRENİ

    Yapılan anketlerde de oy oranları yüzde 0,5 seviyelerinde seyreden partisinin bina açılışında beklediği ilgiyi bulamayan Davutoğlu, esnaf ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.

    Burada konuşma yapan Davutoğlu, Türkiye'nin geleceğini hep birlikte inşa etmek için partiyi kurduklarını söyledi.

    YÖRESEL KIYAFETLERLE POZ VERDİ

    Davutoğlu'na, konuşmasının ardından yöresel kıyafetler hediye edildi.

    Davutoğlu aldığı el işi hediyelerle poz verdi.

    Ahmet Davutoğlu nun sönük geçen Aydın ziyareti #1

    Ahmet Davutoğlu nun sönük geçen Aydın ziyareti #2

    Ahmet Davutoğlu nun sönük geçen Aydın ziyareti #3

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