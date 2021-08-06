Ahmet Emre Bilgili kimdir? Yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin biyografisi

Cumhurbaşkanlığı atama kararıyla Milli Eğitim Bakanı yardımcılığına atanan isimlerden biri Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili oldu. Peki, Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili kimdir, hangi görevlerde bulundu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un görevden affını istemesi üzerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Mahmut Özer göreve getirildi.

Daha önce Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'nde rektör, Milli Eğitim Bakanlığı'nda Bakan Yardımcılığı ve ÖSYM Başkanlığı görevlerinin ardından Milli Eğitim Bakanı olarak atanan Mahmut Özer'in yardımcılığına Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, Prof. Dr. Petek Aşkar ve Dr. Sadri Şensoy getirildi.

6 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararının ardından yeni Milli Eğitim Bakanı Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili'nin hayatına dair bilgiler merak konusu oldu.

Peki Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili kimdir, nereli, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte yeni MEB Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili hakkında merak edilenler...

PROF. DR. AHMET EMRE BİLGİLİ KİMDİR?

1960 yılında Adana'da dünyaya gelen Ahmet Emre Bilgili, ilk, orta ve lise eğitimini memleketi Adana'da okumuş ve üniversite eğitimini Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır.

1993 yılında yardımcı doçent, 1996 yılında doçent unvanını kazanan Ahmet Emre Bilgili, daha sonra öğretim üyesi olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne atanmıştır. Bilgili aynı yıllarda Van'ın Bahçesaray ilçesinde 3 yıl devam eden Ulusal Bahçesaray Satranç Şöleni'nin organizatörlüğünü üstlenmiştir.

Aynı zamanda yazarlık yanı da bulunan Bilgili, bir dönem Yeni Şafak gazetesindeki köşesinde satranç üzerine yazılar kaleme almış ve 1999 yılında Marmara Üniversitesi'ne atanmıştır.

Ahmet Emre Bilgili'nin eşi Hamide Bilgili'dir. İki çocuk sahibi Bilgili çifti, doğduktan sonra annesi tarafından hastanede terk edilen Etiyopya asıllı Adem'e koruyucu aile olmuştur.

İstanbul Uluslararası Satranç Festivali Organizasyon Kurulu üyesi olan Bilgili, halen Marmara Üniversitesinde öğretim üyeliği ve Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü görevlerini yürütüyordu.

Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, 6 Ağustos 2021 tarihinde yayınlanan Resmi Gazete'de yer alan kararnameye göre Milli Eğitim Bakan yardımcısı olarak atanmıştır.