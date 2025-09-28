Ahmet Ercan’dan kritik deprem uyarısı: “7,2 büyüklüğünde depremin…”

Kütahya’nın Simav ilçesinde bugün saat 12.59’da meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından uzman isimlerden uyarılar art arda geldi.

Jeofizik yüksek mühendisi deprem bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kütahya depremi hakkındaki değerlendirmeleriyle dikkat çekti.

Sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamayla, 5.4'lük depremin Simav-Sındırgı kırığının gerildiğini ifade etti.

Söz konusu açıklamada, depremin ana kırık üzerinde değil bunun kuzeyindeki ikincil kırık üzerinde gerçekleştiğine dikkati çeken Prof. Dr. Ercan "Sındırgı‘da (Balıkesir) 10 Ağustos‘ta olan M6,1’lik depremin artçıları en büyüğü M5,0, M5,1 olarak yüzlerce artçı depremde sürmektedir. Simav‘da 2011 yılında M5,9 büyüklüğünde bir deprem olmuş, aylarca sürmüştür. Simav’da depremlerin yıkım eşik değeri M6,3’dür" ifadeleri dikkat çekti.

7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELEBİLİR

Balıkesir ve çevresinde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki sarsıntının ana deprem gibi göründüğünü belirten Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, artçıların uzun süre devam edeceğini söyledi.

Depremin ikinci el kırık üzerinde meydana geldiğini kaydeden Ercan, “Daha büyük bir deprem beklemiyorum, ancak artçılar birkaç ay sürecektir. Bu nedenle evine güvenmeyenler, komşularında ya da çadır ve araçlarında birkaç gün geçirebilir” dedi.

Köy evleri ve ağıllarda yıkım olabileceğine dikkat çeken Ercan, Simav, Sındırgı, Gediz ve Bigadiç’te depremlerin devam edeceğini belirterek, bölgede en fazla 7.2 büyüklüğünde bir depremin yaşanabileceğini ifade etti.

Ercan ayrıca söz konusu sarsıntıların Kuzey Anadolu Fay Hattı’yla bağlantılı olmadığını, İstanbul ve diğer bölgeleri etkilemesinin söz konusu olmadığını vurguladı.