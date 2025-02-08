Ahmet Ercan'dan şaşırtan itiraf: Deprem profesörüyüm ama dayanıksız evlerde oturuyorum

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Türkiye'nin canı depremlerden çok yandı...

17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi faciasının ardından 2023 yılında da 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremleri yaşadık.

11 ilimizi birden etkileyen depremlerin ikinci yıl dönümündeyken ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan dikkat çeken bir itiraf geldi.

ÜNLÜ DEPREM UZMANININ YAŞADIĞI BİNA DA DAYANIKSIZ ÇIKTI

Deprem konusunda uyarılarıyla tanınan Prof. Dr. Ahmet Ercan, kendi oturduğu binanın depreme dayanıksız olduğunu açıkladı.

Ünlü deprem uzmanı, İstanbul’daki evinde gizlice yaptırdığı incelemenin ardından binanın riskli olduğunu öğrendiğini belirtti.

Ercan, ilk olarak eşine durumu anlattığını, ancak eşinin evi çok sevdiği için taşınmaya yanaşmadığını söyledi.

"EVLERİMİZİ SATAMAYIZ, RAPORU RESMİLEŞTİRME"

Ancak Ercan bina sakinlerinin "Evlerimizi satamayız, raporu resmileştirme" sözleri nedeniyle durumu resmi kayıtlara geçiremediğini ifade etti.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, sadece İstanbul’daki evinin değil, yazlık evinin de tarım arazisi üzerine inşa edildiğini ve yalnızca çatısını güçlendirebildiğini ifade etti.

Milliyet'ten Melih Aşık'a konuşan Ercan açıklamalarına "Bir deprem profesörüyüm fakat yaz kış depreme dayanıksız evlerde oturuyorum" sözleriyle nokta koydu.