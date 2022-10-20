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    Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa etti

    AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba, parti üyeliğinden ve milletvekilliğinden istifa ettiğini açıkladı. Fakıbaba, "İnşallah bu karar ülkem için hayırlara vesile olur" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 20.10.2022 - 11:13
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    Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti ve milletvekilliğinden istifa etti

    AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, eski Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, AK Parti'den ve milletvekilliğinden istifa ettiğini duyurdu.

    Ahmet Eşref Fakıbaba 2 dönem Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmıştı.

    Sosyal medya hesabından istifasına dair açıklama yapan Fakıbaba, "2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum." dedi ve şöyle devam etti:

    nşallah bu karar ülkem için hayırlara vesile olur"

    "Bu 20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için de mutluyum. AK Parti Üyeliğinden ve AK Parti için bana oy veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

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