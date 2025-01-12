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Haber Merkezi

Türkiye, enerjide dışa bağımlılıktan kurtuluyor...

Hem iç enerji ihtiyacını karşılama hem de bölgesel enerji dengelerini şekillendirme açısından kritik bir önem taşıyan petrol arama ve çıkarma faaliyetlerinin en önemli keşfi Gabar...

Türkiye’nin petrol dağı olarak anılmaya başlanan Gabar Dağı'ndan peş peşe gelen rekorları kamuoyu da yakından takip ediyor..

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, konuyla ilgili CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu..

Programda Ahmet Hakan ile Bakan Bayraktar'ın arasındaki diyalog ise gündeme oturdu..

GABAR PETROLÜNÜ KOKLADI

Ahmet Hakan canlı yayında Bakan Bayraktar'ın Gabar'dan getirdiği kavanoza konmuş petrolü izleyicilere göstererek "Böyle sıvı mı olur?" diye sordu.

Ardından, kavanozdaki ham petrolü koklayan Ahmet Hakan, "Tam benzin istasyonlarında duyduğumuz koku. Biraz daha ağır" ifadelerini kullandı.

ŞAHAN GÖKBAKAR TİYE ALDI

Ahmet Hakan'ın o anları sosyal medyada çokça paylaşırken, bazı kesimler tarafından ise alay konusu oldu..

Bu isimlerden biri ünlü komedyen Şahan Gökbakar oldu.

Gökbakar, canlı yayında Gabar petrolünü koklayan Ahmet Hakan'ı taklit ettiği anları sosyal medya hesabından paylaştı.