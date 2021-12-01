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    Ahmet Hakan: Gökçek'i Arınç'ın düşmanı olduğu için çıkarmadım

    Bülent Arınç'la hararetli bir tartışmanın içine giren Ahmet Hakan, programına konuk olarak aldığı Melih Gökçek'le ilgili, "Melih Bey'i Bülent Arınç'ın düşmanı olduğu için çıkarmadım." dedi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2021 - 21:59
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 22:10
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