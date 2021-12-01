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Ahmet Hakan: Gökçek'i Arınç'ın düşmanı olduğu için çıkarmadım

Ahmet Hakan: Gökçek'i Arınç'ın düşmanı olduğu için çıkarmadım

Bülent Arınç'la hararetli bir tartışmanın içine giren Ahmet Hakan, programına konuk olarak aldığı Melih Gökçek'le ilgili, "Melih Bey'i Bülent Arınç'ın düşmanı olduğu için çıkarmadım." dedi.