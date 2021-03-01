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    Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı

    Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı

    Türkiye'nin risk haritasını ekrana getiren Ahmet Hakan, hangi illerde hangi kararların uygulanacağını detaylı bir şekilde dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.03.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 01.03.2021 - 21:23
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    Türkiye'nin yeni risk haritasına göre alınan esneme kararları kafalarda karışıklığa neden oldu.

    Türkiye haritası, Düşük riskli (mavi), Orta riskli (sarı), Yüksek riskli (turuncu), Çok yüksek riskli (kırmızı) olmak üzere 4 farklı renkle bölgelere ayrıldı.

    Ahmet Hakan, haritaya bakıp hangi kararların hangi illerde uygulanacağını anlamayanlar için CNN Türk canlı yayınında detaylı bir anlatım yaptı.

    Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı VİDEO

     

    Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı #1

    Ahmet Hakan, harita üzerinde yeni kararları anlattı #2

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