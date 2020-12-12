Ahmet Hakan'dan CHP'li vekile: Tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden

Ahmet Hakan, CHP'li Sera Kadıgil'in CHP'deki tacizlerle ilgili hükümeti suçlamasına ilişkin, "Herhangi bir AK Partili milletvekili sergileseydi, en az on yıl kafa bulunurdu kendisiyle" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, CHP içerisinde yaşanan taciz ve tecavüzlerle ilgili Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada dinleyenleri şaşkına çeviren ifadeler kullandı.

Kadıgil, CHP'deki tecavüzlerin suçlusunun AK Parti hükümeti olduğunu söyledi.

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, CHP'li bugünkü köşesinde Sera Kadıgil'in açıklamalarını yorumladı.

"TACİZİNİZ VE TECAVÜZÜNÜZ DE Mİ İKTİDAR YÜZÜNDEN"

Sera Kadıgil'in kullandığı, "Bakın şimdi... CHP’nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğine sahip olmayan bir ülkede yaşıyoruz. 18 yıldır sizin iktidarınızda yaşıyoruz." ifadeleri hatırlatan Ahmet Hakan, "Partinizin içindeki tecavüz ve tacizin suçlusu da mı iktidar? Taciziniz ve tecavüzünüz de mi iktidar yüzünden?" diye sordu.

"AK PARTİLİ MİLLETVEKİLİ YAPSAYDI.."

Ahmet Hakan, yazısına şöyle devam etti: "Fakat hepsinden daha önemlisi şurası: Sera Kadıgil’in alay edilmeye, mavra çevrilmeye ve kafa bulmaya çok müsait bu cümleleri karşısında... Sosyal medyanın anlı şanlı alaycıları, mavracıları ve kafa bulucuları ölü taklidi yapmayı tercih ettiler.

Bu yaklaşımı... Herhangi bir AK Partili milletvekili sergileseydi... En az on yıl kafa bulunurdu kendisiyle..."

CHP'li Sera Kadıgil: CHP’nin içinde taciz ve tecavüz vakaları oldu mu? Oldu. Tabii ki olacak VİDEO



