Türkiye sandığa gitti.
Vatandaşlar 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirledi.
Yerel seçim gecesi mesaide olan isimlerden biri de Ahmet Hakan'dı.
Halk TV, Ahmet Hakan'ın saçlarını haber yaptı
Ahmet Hakan, CNN Türk ekranlarında seçim maratonunu izleyenlere aktardı.
Seçimin ertesi günü Halk TV'nin internet sitesinde Ahmet Hakan'ın saçlarına ilişkin bir haber yapıldı.
"Kılla tüyle uğraşan bir televizyon kanalı olabilir mi ya!"
Moderatörlüğünü yaptığı Tarafsız Bölge programında konuya ilişkin açıklama yapan Ahmet Hakan, "Karşı tarafın medyasına baktığımızda orda da pek iç açıcı değil durum yani. Holigan gibi davranan bir sürü insan var. Gazeteciyim diye çıkmış, işi gücü bırakmış, İmamoğlu'ndan daha fazla İmamoğlu'cu. Halk TV, benim saçımı haber yapmış, saçı bilmem ne oldu diye. Manyak ya! Böyle bir şey olabilir mi? Kılla tüyle uğraşan bir televizyon kanalı olabilir mi ya!" ifadelerini kullandı.
(Halk TV'nin paylaştığı görüntü)
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