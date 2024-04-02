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Ahmet Hakan'dan saçını haber yapan Halk TV'ye: Manyak bunlar ya

Ahmet Hakan'dan saçını haber yapan Halk TV'ye: Manyak bunlar ya Ahmet Hakan, saçıyla ilgili haber yapan Halk TV'ye ilişkin, "Benim saçımı haber yapmış, saçı bilmem ne oldu diye. Manyak ya! Böyle bir şey olabilir mi? Kılla tüyle uğraşan bir televizyon kanalı olabilir mi ya!" şeklinde konuştu.