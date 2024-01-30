Ahmet Hakan'dan sosyal medyada gündem olan İmralı şakası

Vatandaşlar, 31 Mart'ta sandık başına giderek 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.
Yerel seçimlere kısa bir süre kala partilerin aday belirleme çalışmaları hız kazandı.
DEM Parti, CHP'den İstanbul'da iki ilçe istedi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde DEM Parti ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DEM Parti eş genel başkanlarının Özel'den İstanbul'da Esenyurt ve Adalar'da kendi adaylarının desteklenmesini istediğini iddia edildi.
CHP, her iki ilçede de bir aday belirlemedi.
Ahmet Hakan'dan İmralı şakası
CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programın moderatörlüğünü yapan Ahmet Hakan, İmralı şakası ile sosyal medyada gündem oldu.
"DEM Parti'nin İstanbul'da aday çıkartmama karşılığında Adalar Belediyesi'ni istiyor" iddialarının konuşulduğu programda Ahmet Hakan, "DEM Parti, Adalar'ı niye istiyor?" sorusuna, "İmralı'ya yakın olduğu için" yanıtını verdi.
Ahmet Hakan'ın esprisi sonrası stüdyoda gülüşmeler yaşandı.
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