Haberler



Gündem



Ahmet Hakan'dan sosyal medyada gündem olan İmralı şakası

Ahmet Hakan'dan sosyal medyada gündem olan İmralı şakası Ahmet Hakan, "DEM Parti Adalar'ı niye istiyor?" sorusuna verdiği, "İmralı'ya yakın olduğu için" yanıtıyla sosyal medyada gündem oldu.