Ahmet Kekeç kimdir? Ahmet Kekeç kaç yaşındaydı? Ahmet Kekeç ölüm sebebi nedir?

Gazeteci Ahmet Kekeç, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesinin ardından merak edilen isimler arasına girdi. Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç kimdir, nerelidir, neden öldü...

Koronavirüse yakalanan ve bir süredir hastanede tedavi gören gazeteci Ahmet Kekeç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Ahmet Kekeç hakkındaki bilgiler, internet kullanıcıları tarafından en çok araştırılan konulardan biri haline geldi.

AHMET KEKEÇ KİMDİR?

Bugün 59 yaşında vefat eden gazeteci ve yazar Ahmet Kekeç 3 Ocak 1961'de Malatya'da dünyaya geldi.

Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapan Kekeç, sırasıyla Atatürk İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Atatürk Lisesi'nde okudu.

Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü'nden ayrıldıktan sonra Kekeç, Aylık Dergi, Mavera ve Yöneliş dergilerinde hikâye, deneme ve eleştiri yazıları yazarak yazı hayatına başladı. 1985'te ilk hikâye kitabı olan "Son İyi Şeyler"i çıkardı.

KARİYER BASAMAKLARI

Bir kısmı gazete yazılarından oluşan 10 kitabı bu dönemden sonra yayımlandı. Millî Gazete, Yeni Haber, Zaman, Vahdet, İmza ve Akit gazetelerinde muhabir, editör ve köşe yazarı gibi görevler üstlendi.

Uzun süredir gazetecilik mesleğini sürdüren Kekeç'in gazetelerde yazdığı yazılar 1997 yılında MGV Gençlik Dergisi ve Türkiye Yazarlar Birliği tarafından ödüllendirildi.

Son yıllarda çalışmalarını roman üzerine yoğunlaştıran Ahmet Kekeç, 28 Şubat dönemini anlatan "Yağmurdan Sonra" adlı bir romana imza attı.

Ahmet Kekeç, 2006 yılından beri Star Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapmaktaydı.

Kekeç, Cine5'te Rasim Ozan Kütahyalı ve Salih Tuna ile birlikte Memleket Meselesi ve Derin Mevzu adlı iki program sunmuştur.

Daha sonra 24 TV'de Nagehan Alçı ile birlikte Nerede Kalmıştık, Nevin Ateş ve Mustafa Armağan ile birlikte Tarihçe, Ülke TV'de de Turgay Güler ve Yusuf Ziya Cömert ile birlikte En Sıra dışı adlı üç televizyon programını daha sunmuştur.