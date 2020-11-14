Ahmet Kekeç koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Gazeteci Ahmet Kekeç'in koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede vefat ettiği öğrenildi.

Koronavirüs testi pozitif çıkan ve yoğun bakımda olan Star Gazetesi yazarı Ahmet Kekeç'ten acı haber geldi.

59 yaşındaki gazeteci Kekeç, bugün hayata gözlerini yumdu.

"YAĞMURDAN SONRA GÖRÜŞÜRÜZ BABAM"

Kekeç'in vefatını oğlu Mehmet Hakan Kekeç, sosyal medya hesabından, "Ne diyeceğimi bilemiyorum. Aslan gibi, bileğiyle savaştı. Babam, Ahmet Kekeç'i kaybettik. Yağmurdan sonra görüşürüz, babam" sözleriyle duyurdu.

Kekeç'in ölümü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da derinden üzdü.

ERDOĞAN, BAŞSAĞLIĞI DİLEDİ

AK Parti Kars ve Karaman 7. Olağan İl Kongrelerine canlı olarak bağlanan Erdoğan, konuşmasında Kekeç ile ilgili üzüntüsünü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yazar Ahmet Kekeç, bugün rahmeti rahmana kavuştu. Kendisine Rabbimden özellikle merhamet diliyorum. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Öncelikle ailesine ve tüm milletimize başsağlığı diliyorum." dedi.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Kekeç'in ölümüyle ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

“ÜLKESİNİN HAYRI İÇİN ÇALIŞTI”

Altun paylaşımında, "Ahmet Kekeç’i kaybettik. Allah rahmet etsin. Mekanı cennet olsun. En zor zamanlarda dimdik durdu. Ülkesinin, milletinin hayrı için çalıştı. Geride çok güzel eserler bıraktı. Eserlerine, emanetine sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.