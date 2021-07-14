Ahmet Kural'ın cezası belli oldu

Ahmet Kural'ın cezası belli oldu

Oyuncu Ahmet Kural, şarkıcı Sıla'yı darbettiği gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada, ‘hakaret', ‘yaralama' ve ‘tehdit' suçlarından toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığı iddiasıyla görülen dava, 22 Nisan 2019'da karara bağlanmıştı.

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi Ahmet Kural'ı, "Tehdit" suçundan 7 ay 15 gün hapis, "Basit yaralama" suçundan 5 ay hapis, "Hakaret" suçundan ise 4 ay 5 gün hapis cezası olmak üzere toplam 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezasına çarptırmıştı. Verilen cezalar ertelenmişti.

Ahmet Kural'ın avukatları karar üzerine istinafa başvurmuştu. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 30. Ceza Dairesi başvuruyu kabul ederek Ahmet Kural hakkındaki kararı, olayda basit yargılama usulünün uygulanmamasını, tanıkların dinlenmesi ve keşif yapılması gerekçeleriyle bozmuştu.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bozma sonrası 19 Şubat'ta yeniden yargılanmasına başlanan Ahmet Kural hakkında duruşma savcısı mütalaasını vererek "Hakaret", "Basit yaralama", "Tehdit" suçlarından 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi talep etmişti.

AYNI CEZAYI ALDI

İstanbul 60. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava bugün sonuçlandı.

60. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi daha önce verilen kararını tekrarladı.