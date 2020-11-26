Tarafsız Bölge'ye konuk olan, 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, 'silahlanan selefi dernekler' iddiasıyla ilgili savcılığa verdiği bilgileri anlattı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'In sunduğu Tarafsız Bölge’ye, kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü konuk oldu.

Gazeteci Nedim Şener ve kamuoyu araştırmacısı Hakan Bayrakçı'nın da sorularını yanıtlayan Ünlü, 'silahlanan selefi dernekler' iddiası ile ilgili savcılığa verdiği ifadeler hakkında açıklamalarda bulundu:

"SİLAHLARI GÖRÜNTÜLERİYLE KİTAP EVİNİN GÖRÜNTÜLERİNİ VERDİM"

"81 mescit bir dernekte olunca '2 bini bulur' dedim fakat dernek lafından dolayı kamuoyundan özür dilerim. Ben bunu naklettim. Burada yapılanma var. 'Ben adres veremem' dedim ama biliyorum da veremem demedim. Bilmediğim için veremem dedim. Ben Adıyaman'daki adresi aklımda tutmadım. Bu lafımdan dolayı 'hiçbir bilgi veremedi, bomboş çıktıya' çevirdiler. Halbuki ben silahları görüntüleriyle kitap evinin görüntülerini verdim. Sadece benim dediğimi yazdılar. Bana bir şey demediler."

Ahmet Mahmut Ünlü: Selefiler Türkiye'yi kafir sayıyor-Video

"5-10 KLASÖR DOSYA VERDİM"

"Arkadaşlar bana dediler ki; Sen bu ifadeye gideceksin herkes peşine düştü bu işin. Sen bu ifadeyi verirken 5-10 tane klasör yapmıştın kendine göre toparladıklarını ver, sonra bizim ismimizi ver. Benim birlikte çalıştığım arkadaşlar. Derneklerinde sohbet yaptığım 30 senelik hukukum olan yapı. Her yerde selefilere karşı faaliyetleri var bu arkadaşların."

"Emniyet çağırdığında 'mecbur gideceğim' dedim. Kendi toparlamamı yaptım."

"Ben ifademde dedim ki 'Falan soyadlı kişiye ben güveniyorum bu arkadaşlar çok detaylı araştırma yapacaklar. Benim dosyama ilişik olarak atfediyorum' dedim."

13 BİN 99 SAYFALIK DÖKÜMAN

"25 Eylül'de ben gittim 2 haftada onlar gitti. Bizim arkadaşlara sürekli telefon ettim. 'Gittiniz mi?' gitmediniz mi diye. 15 günde tamamen dökümanlar hazırlandı. 13 Ekim günü bu arkadaşlar gitti. 757 sayfaya imza atıp verdiler. 13 bin 99 sayfa da döküman verdiler."

"OY VERENE, ASKERE GİDENE KAFİR DİYORLAR"



"Bunlar, size bana kafir diyor. Müşrik diyor. Öldürülmemiz gerek diyor. Oy vermeye gittiyse müşriktir diyorlar. Askere gidene, orada soğan bile doğrayan kafir diyorlar."

"İzmir'de mescidi, kitap evi var, bunları ifademde söyledim, bunlar serbest hala."

