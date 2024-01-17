Ahmet Metin Genç, AK Parti'nin Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı oldu Ortahisar Belediye Başkanı Genç, büyükşehir için aday gösterildi. Hukukçu olan Genç, AK Parti'nin çeşitli kademelerinde görev yaptı.

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AK Parti, 31 Mart'ta yapılacak belediye seçimleri öncesinde adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Merak edilen kentlerden biri de Trabzon'du. Partinin bu şehir için adayı belli oldu.

Trabzon büyükşehir için aday gösterildi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, büyükşehir için aday gösterildi. Genç için sosyal medyada tebrik mesajları paylaşıldı.

Ahmet Metin Genç kimdir

1972 yılında Maçka Ormanüstü köyünde doğdu. İlköğrenimini Maçka Cumhuriyet İlköğretim Okulu'nda, liseyi Maçka İmam-Hatip Lisesi'nde tamamladı.

1994 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1995 yılında Trabzon'da serbest avukatlık yapmaya başladı. 1997 yılında vatani görevini Tekirdağ Çorlu'da tamamladı.

AK Parti'de görevler üstlendi

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kuruluşunda, Trabzon Kurucu İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve İl Sekreterliği görevlerinde bulundu.

2002 yılında İl Yönetim Kurulu tarafından AK Parti Trabzon İl Başkanlığı'na seçildi. 2004 yılında AK Parti Genel Merkezi tarafından il başkanlığına atandı.

2006 ve 2009 yıllarında yapılan AK Parti olağan il kongrelerinde il başkanlığına seçildi. 2007 genel seçimlerinde 7. sıra milletvekili adayı oldu.

2019'da yeniden seçildi

2014 mahalli idareler seçimlerinde Ortahisar Belediyesi'nin kurucu belediye başkanı seçildi. 2019 mahalli idareler seçimlerinde yeniden seçildi.

Orta derecede İngilizce ve Arapça biliyor. Evli ve iki çocuk babasıdır.