Ahmet Minguzzi cinayet soruşturmasında yeni gelişme

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İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta İstanbul Kadıköy'de alışveriş yapmak için gittiği bit pazarında saldırıya uğramış ve bıçaklanarak öldürülmüştü.

15 yaşındaki Minguzzi'nin öldürülmesiyle ilgili davada, bir son dakika gelişmesi daha yaşandı.

2 YENİ GÖZALTI

Soruşturma kapsamında aranan 2 şüpheli çocuk daha yakalanarak gözaltına alındı.

Yaşları 18'den küçük olan şüpheliler Kadıköy Çocuk Büro Amirliği'ne götürüldü.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda, kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu.

Ahmet Minguzzi bıçaklanıp, yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

24 YILA HAPİS İSTEMİ KABUL EDİLMİŞTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti.

İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame, İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İlk duruşmada, 15 ve 16 yaşındaki iki sanığın tutukluluk hallerinin devamına ve bir sonraki duruşmanın 8 Mayıs'a ertelenmesine karar verildi.