Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan, AKM'de gerçekleşen alkışlı protestonun Emine Erdoğan'ı hedef almadığını, etkinliğin geç başlamasından kaynaklandığını açıkladı.

İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi (AKM) yenilenerek halkın hizmetine açıldı.

Yapımına 2 milyar lira harcanarak yeniden, daha fonksiyonel şekilde modernize edilen binada yeni gösteriler ve etkinlikler düzenlenmeye başladı.

AKM'de düzenlenen son etkinliklerden biri de Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Lazgi Dans Performansı, oldu.

Direktör, gösteriye 40 dakika geç katıldı

Programın geç başlamasına, Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Saida Mirziyoyeva'nın 40 dakika geç katılımı neden oldu.

İzleyenler programın ilan edildiği saatte başlamamasına ve gecikmenin artmasına tepki olarak alkışlı bir protesto yaptı. Gösteri sanatlarında yaşanan gecikmelerden ötürü izleyenlerin zaman zaman verebildiği bu tepki farklı yerlere çekildi.

AKM'de Emine Erdoğan'a protesto iddiasında gerçek ortaya çıktı VİDEO

"Alkışlı protestonun hedefi Emine Erdoğan değildi"

Ancak protestolar, CHP'ye yakınlığı bilinen medya grupları tarafından çarptırıldı.

Yapılan haberler "AKM'de seyirciler mesajı okunan Emine Erdoğan'ı yuhaladı" şeklinde servis edildi.

Konuya ise Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, sosyal medya hesabından açıklık getirdi.

Demircan, halkın haklı tepkisinin yanlış yorumlandığını vurgulayarak, "Gösterinin geç başlamasına ilişkin seyircinin alkış tepkisini, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'a yönelik diye lanse edilmesi akla izana uymadığı gibi çarpıtma ve yalan haberciliğin başka bir örneği olmuştur." ifadelerini kullandı.

AKM'de protesto iddiasına açıklık getirildi

Demircan'ın Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle:

"Özbekistan Sanat ve Kültürü Geliştirme Fonu tarafından Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'nde, muhteşem bir Lazgi Dans Performansı sahnelendi. Performans, maalesef bir gecikmeyle başladı.

Özbekistan'ı temsilen performansın direktörü olan Sayın Saida Mirziyoyeva, programa yaklaşık 40 dakika geç iştirak edebildi. Bu nedenle istenmeyen bir gecikme yaşandı. Atatürk Kültür Merkezi'nde bulunan izleyiciler bu nedenle rahatsız oldular.

Gösterinin geç başlamasına ilişkin seyircinin alkış tepkisini, Sayın Hanımefendi Emine Erdoğan'a yönelik diye lanse edilmesi akla izana uymadığı gibi çarpıtma ve yalan haberciliğin başka bir örneği olmuştur.

Elde olmayan nedenlerle yaşanan gecikme nedeniyle izleyicilerin yüce gönlüne sığınıyoruz. Gösterilen haklı tepkiyi, bilinçli olarak yanlış yorumlayan, kişiler ve kurumlarla ilişkilendirenleri kınıyor, insafa davet ediyoruz."