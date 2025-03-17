Ahmet Necdet Sezer aylar sonra ilk kez görüntülendi

Haber Merkezi

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, uzun bir aradan sonra görüntülendi.

Necdet Sezer, Ankara'da bir sanat galerisinde görüldü.

Sezer, DSP Genel Başkanı Zeki Sezer'in resim sergisini ziyaret etti.

DOĞAYA DÖNÜŞ SERGİSİNE GELDİ

Zeki Sezer, Ankara'da bir sanat galerisinde, "Doğaya Dönüş" isimli bir sergi açtı.

Sezer'in sergisine CHP Çanakkale Milletvekili İsmet Güneşhan ve birçok siyasetçi ziyarette bulundu.

Sezer'in sergisini ziyaret edenlerden biri de 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer oldu.

AYLAR SONRA GÖRÜNTÜLENDİ

Ahmet Necdet Sezer, bu ziyareti ile de aylar sonra ilk kez görüşmüş oldu.