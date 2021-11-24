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    Ahmet Necdet Sezer yıllar sonra görüldü

    Ahmet Necdet Sezer yıllar sonra görüldü

    Eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de düzenlenen törene, uzun süredir ortalarda görünmeyen Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkatlerden kaçmadı.
    • Haber Merkezi
    • 24.11.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 24.11.2021 - 16:51
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    Ankara'da 87 yaşında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için bugün TBMM'de bir tören düzenlendi.

    Saat 11.00'deki törene CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.

    CENAZE TÖRENİ İÇİN TBMM'DE GÖRÜLDÜ

    Törende, uzun süredir kameralardan uzakta yaşam süren bir isim de vardı.

    Törene, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in de katılması dikkat çekti.

    Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de tören düzenlendi

    KILIÇDAROĞLU'NUN YANINDA YER ALDI

    Sezer, törende CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında yer aldı.

    Güneş'in naaşı, 25 Kasım Perşembe günü Sakarya Karapürçek'de toprağa verilecek.

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