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    Ahmet Necdet Sezer'den 'Işıklar yanıyor' yorumu

    Ahmet Necdet Sezer'den 'Işıklar yanıyor' yorumu

    Türkiye'nin 14. Anayasa Mahkemesi Başkanı ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer de 'Işıklar yanıyor' tartışmasına dahil oldu.
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2020 - 12:00
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    Anayasa Mahkemesi (AYM) üyesi Engin Yıldırım'ın, sosyal medya hesabından AYM binasının fotoğrafını "Işıklar yanıyor" notuyla paylaşması büyük tepki topladı.

    Engin Yıldırım, tepkilerin ardından "Demokrasi dışı oluşum ima etmem söz konusu değildir." dedi ve bir süre sonra paylaşımını kaldırdı.

    Konuyla ilgili iktidar ve muhalefet kanadı, yapılan paylaşımın yanlış olduğunu vurgularken sürpriz bir değerlendirme ise  Anayasa Mahkemesi Eski Başkanı ve 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'den geldi.

    "ANKARA'NIN BAŞKENT OLUŞU"

    Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’a konuşan Sezer, "13 Ekim Ankara’nın başkent oluşunun 97. yılıydı, bu yüzden Ankara’da tüm kamu kurum ve kuruluşlarının ışıkları açıktı." dedi.

    İçişleri Bakanlığı, AYM üyesi Engin Yıldırım'ın yaptığı paylaşıma tepki gösterdi

    Ahmet Necdet Sezer den Işıklar yanıyor yorumu #1

    CHP'den 'ışıklar yanıyor' paylaşımı

    CHP

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