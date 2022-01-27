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Ahmet Nur Çebi'den 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması

Ahmet Nur Çebi'den 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması

Beşiktaş Başkanı Çebi, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili "Camia olarak kendisini anacağız, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.