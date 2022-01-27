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    Ahmet Nur Çebi'den 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması

    Beşiktaş Başkanı Çebi, silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitiren eski yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile ilgili "Camia olarak kendisini anacağız, çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.01.2022 - 12:19
    • Güncelleme : 27.01.2022 - 12:24
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    Ahmet Nur Çebi'den 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması

    Gece saatlerinde İstanbul'un Bakırköy ilçesindeki bir balık restoranında bulunan Beşiktaş eski yöneticisi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, kimliği belirsiz 3 şahıs tarafından silahlı saldırıya uğrayarak yaşamını yitirdi.

    Acı haber ise başta Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken ile tüm sevenlerini yasa boğdu.

    Magazin gündemine oturan cinayetin ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Mahmutyazıcıoğlu hakkında açıklama geldi.

    "KULÜBÜMÜZE ÖNEMLİ HİZMETLERİ OLDU"

    Antalya’da basın mensuplarıyla bir araya gelen Ahmet Nur Çebi şunları söyledi:

    "Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na Allah'tan rahmet diliyorum. Kulübümüze önemli hizmetleri oldu.

    Ahmet Nur Çebi'den 'Şafak Mahmutyazıcıoğlu' açıklaması VİDEO


    "CAMİA OLARAK HEP ANACAĞIZ, ÇOK ÜZGÜNÜM"

    Camia olarak kendisini anacağız. Çok üzgünüm. Nur içinde yatsın."

    Ahmet Nur Çebi den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması #1

    Ahmet Nur Çebi den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması #2

    Ahmet Nur Çebi den Şafak Mahmutyazıcıoğlu açıklaması #3


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