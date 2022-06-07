Petrol
118.86
-0.54%
Euro
17.9526
1.19%
Dolar
16.75
1.07%
Altın
994.35
1.39%
Borsa
2637
-0.41%
Bitcoin
497.969
-4.33%
BTXN Coin
11.40
-4.44%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C
    Ahmet Özal: En az yüzde 20 oy alacağız

    Ahmet Özal: En az yüzde 20 oy alacağız

    Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, katıldığı bir televizyon programında başkanı olduğu Tek Parti'nin 2023 seçimlerinde en az yüzde 20 oy alacağını iddia etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.06.2022 - 11:35
    • Güncelleme : 07.06.2022 - 12:09
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kurduğu Tek Parti ile siyasete giriş yaptı.

    2023'te yapılacak genel seçimle ilgili iddialı açıklamalarda bulunan Özal, alacakları oya ilişkin iddialarda bulundu.

    "Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz"

    "Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz." diyen Ahmet Özal, seçimden sonra bu sözlerinin kendisine hatırlatılabileceğini belirtti.

    Ahmet Özal: Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz

    "Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz"

    Konuyla ilgili A Haber ekranlarına konuşan Özal, "Ben daha önce de söyledim, biz yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz. Seçimden sonra bu sözlerimi hatırlatabilirsiniz." şeklinde konuştu.

    Ahmet Özal: En az yüzde 20 oy alacağız #1

    "Herhangi bir bir ittifaka girmeyi düşünmüyoruz"

    Şu anda bir ittifaka girmeyi düşünmediklerini de ifade eden Özal, "Kendi başımıza ilerlemeyi planlıyoruz. Şu anda teşkilatlarımıza çok büyük bir ilgi var. İnsanlar doğrudan bize geliyor. Hatta bazı partilerden teşkilat olarak gelenler de var. Hızlı gelişiyoruz." dedi.

    Ahmet Özal: En az yüzde 20 oy alacağız #2


    İlginizi Çekebilir

    Avusturya'da camiye saldırı
    Dünya

    Avusturya'da camiye saldırı

    Pandemi sonrası ilk hac kafilesi İstanbul'dan uğurlandı
    Gündem

    Pandemi sonrası ilk hac kafilesi İstanbul'dan uğurlandı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir