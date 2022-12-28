Ahmet Özal: Oy oranımız yüzde 25'in üzerinde

8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu ve Tek Parti Genel Başkanı Ahmet Özal, yaptırdıkları anketlerde partisinin oy oranının yüzde 25’in üzerinde olduğu iddiasında bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kurduğu Tek Parti ile siyasette 'ben de varım' dedi.

2023'te yapılacak genel seçimle ilgili Haber Global ekranlarında Buket Aydın'ın sorularını yanıtlayan Özal, alacakları oya ilişkin bir kez daha iddiada bulundu.

"Oy oranımız yüzde 25'in üzerinde"

Daha önce, "Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz." diyen Özal, şimdi de oy oranlarının yüzde 25'in üzerinde olduğunu söyledi.

İddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekleyen Ahmet Özal, partisinin baraj sorunu olmadığını da ifade etti.

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"Kesinlikle baraj sorunumuz yok"

Son olarak Tek Parti'yi kurduklarında yüzde 25 oy almayı hedeflediklerini belirten Ahmet Özal, "Çok iddialı değil mi dediler. Ben de ayıp olmasın diye bu kadar az söyledim cevabı vermiştim. Kesinlikle baraj sorunumuz yok. Şu anda kendi içimizde yaptığımız anketlere göre Tek Parti'nin oy oranı yüzde 25'in üzerinde." ifadelerini kullandı.

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