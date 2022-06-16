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- Ahmet Özal partisinin genel merkezini az sayıda kişiyle açtı
Ahmet Özal partisinin genel merkezini az sayıda kişiyle açtı
Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'En az yüzde 20 oy alacağız' açıklamasıyla konuşan Ahmet Özal, partisinin genel merkezini açtı. Açılışa katılanların az olması ise dikkatlerden kaçmadı.
- Haber Merkezi
- 16.06.2022 - 18:39
Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal, kurduğu Tek Parti ile siyasete girdi.
Geçtiğimiz günlerde 2023'te yapılacak seçimle ilgili iddialı açıklamalarda bulunan Özal, en az yüzde 20 oy alacaklarını söylemişti.
'En az yüzde 20 alacağız' diyordu
Özal bu açıklamanın ardından Tek Parti adını verdiği partisinin genel merkezinin açılışını yaptı.
Tek Parti binasının açılışı için bir de tören düzenlendi. Düzenlenen törene çok az sayıda kişi katıldı.
Ahmet Özal: Yüzde 20-25'in altında oy alacağımızı düşünmüyoruz
Genel merkez açılışına çok az kişi katıldı
Katılımın azlığı açılışta çekilen fotoğraflara yansıdı.
Az sayıda vatandaşın katıldığı genel merkez açılışı sonrası, Ahmet Özal'ın partisinin nasıl oy toplayacağı merak konusu oldu.
Ahmet Özal: En az yüzde 20 oy alacağız