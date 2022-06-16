Haberler

Gündem Haberleri

Ahmet Özal partisinin genel merkezini az sayıda kişiyle açtı

Ahmet Özal partisinin genel merkezini az sayıda kişiyle açtı

Geçtiğimiz günlerde yaptığı 'En az yüzde 20 oy alacağız' açıklamasıyla konuşan Ahmet Özal, partisinin genel merkezini açtı. Açılışa katılanların az olması ise dikkatlerden kaçmadı.