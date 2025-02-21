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Silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak suçundan tutuklanmasının ardından Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer hakkında yeni gelişme...

Ahmet Özer hakkında yeni bir iddianame hazırlandı.

CHP’li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan iddianame düzenlendi.

83 SAYFALIK İDDİANAME DEĞERLENDİRME AŞAMASINDA

İddianame, Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi ve değerlendirme aşamasına alındı.

15 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

83 sayfalık iddianamede Ahmet Özer için 7,5 yıldan 15 yıla kadar ceza isteniyor.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, soruşturma kapsamında Özer hakkında yapılan teknik takip ve iletişimin dinlenmesine göre, Diyarbakır D Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki aramada ele geçirilen dokümanda terörist Abdullah Öcalan ile HDP milletvekillerinden oluşan heyetin görüşmesi sırasında, Ahmet Özer'in de aralarında olduğu bazı akademisyenlerin sözde "Demokratik Özerklik" projesine katkı sunmak istediğini terörist Öcalan'a ilettikleri aktarıldı.

İddianamede, Özer'in, bilim adına üretilen bilgilerden çok fazla yeni perspektif alamadıklarını, "teröristin" kitaplarına yoğunlaştıklarında yeni perspektif edindiğini, terör örgütünün Cizre, Silopi, Nusaybin, Yüksekova, Silvan, Sur ve İdil gibi ilçeler olmak üzere sözde demokratik özerkliği gerçekleştirmek ve hayata geçirmek adına ilan edilen sözde özerklik/öz yönetim çalışmalarına katkı sunma isteğini HDP'li yöneticilere söylediği, yöneticilerin de bunları örgütün üst düzey elebaşılarına ilettiği tespitlerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, 30 Ekim günü evinde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen Özer'in, iletişim dinlenmesi tedbiri sonucu elde edilen konuşma dökümleri, fiziki takip tutanakları, banka hesap hareketleri ve örgüt yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde organik bağ kurarak suçu işlediği tespit edilmişti.

Başsavcılığın talebi üzerine İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinden arama kararı çıkarılmıştı.