AA & Ensonhaber

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in terör örgütü PKK üyeliğinden tutuklanmasının yankıları sürüyor..

Tutuklamaya tepki gösteren CHP'li milletvekilleri Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, demokrasi tarihi açısından kara bir günü geride bıraktıklarını, kara bir geceye adım attıklarını söyledi.

Grup adına konuşan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, CHP MYK'sının yarın Esenyurt'ta olağanüstü şekilde toplanacağını belirterek, tüm yöneticilerin Esenyurt Belediyesi'nin önünde olacağını söyledi.

CHP'DEN SOKAĞA ÇIKMA ÇAĞRISI

Ayrıca vatandaşları da Esenyurt'a davet eden Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

Belediye Başkanımız Ahmet Özer hakkındaki iddialar neydi? Çeşitli dijital materyallerde kendi iradesi dışında adının geçmesi, teknik ve fiziki takip sonrasında geriye yönelik 20 yıllık iletişim tespiti ve HTS kayıtlarının alınması sonrasında bazı kişilerle baz sinyali ve telefon kayıtlarının çıkması ve bir örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen kişiyle görüşme yapmış olması.



Bunların tamamını biz İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun bir basın bildirinden öğrendik. Adı bilgi notuydu ama adeta kamuoyunu sevgili başkanımıza ve partimize yönelik bir itibar suikastına hazırlamaya yönelik bir belgeydi. Çünkü bunların tamamı iddia niteliğinde.

"TÜM YURTTAŞLARIMIZI ANAYASAL HAKLARINI KULLANMAYA DAVET EDİYORUM"

Yarın CHP MYK'sı Esenyurt'ta olağanüstü toplanacaktır, partinin tüm yöneticileri Esenyurt Belediyesinin önünde olacaktır. Tüm yurttaşlarımızı iradelerine, Esenyurt'un, İstanbul'un ve Türkiye'nin iradesine sahip çıkmaya çağırıyorum. Siyaseti adliye koridorlarından dizayn etmenize fırsat vermeyeceğiz. Kumpaslarınızı sizin kucağınızda patlatacağız. Hiçbir CHP'li belediye başkanının yalnız olmadığını göreceksiniz.



Yarın yalnızca İstanbul'da değil Türkiye'nin dört bir yanındaki bütün yurttaşlarımızı milletin iradesine yönelik açık gasp girişimine karşı eylem yapmaya, tutum almaya, sokaklara çıkmaya, anayasal haklarını kullanmaya davet ediyorum. Bütün İstanbulluları da bu andan itibaren Çağlayan Adliyesine, yarın da Esenyurt Belediyesi önünde toplanmaya davet ediyorum. Geleceğimizi çalmalarına izin vermeyeceğiz, milletin iradesine hep beraber sahip çıkacağız.