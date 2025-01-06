Ahmet Özer'in avukatlarından AYM'ye ihlal başvurusu

AA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alınmıştı.

Özer, terör örgütü yöneticileriyle yoğun ve süreklilik arz edecek şekilde bağ kurduğunun tespit edilmesiyle "silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan tutuklanmış, Esenyurt Belediyesi'ne de İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy'un, Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanması kararı verilmişti.

AYM'YE BİREYSEL BAŞVURU YAPTILAR

Özer'in avukatları Hasan Sınar ve Hüseyin Ersöz, Özer'in tutukluluğu nedeniyle hak ihlali iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) bireysel başvuru yaptı.

Özer'in avukatları Hasan Sınar ile Hüseyin Ersöz, başvurularının ardından Yüksek Mahkeme önünde basın açıklaması yaptı.

"ÖZGÜRLÜĞÜNDEN HAKSIZ ŞEKİLDE YOKSUN BIRAKILIYOR"

Avukat Sınar, Özer'in, 2,5 aydır tutuklu olduğunu, hakkında yürütülen soruşturmada somut bir adım atılmadığını öne sürdü.

Özer'in tutukluluğunun sona erdirilmesi adına yaptıkları başvurularının reddedildiğini belirten Sınar, "Özer, özgürlüğünden haksız ve hukuksuz biçimde yoksun bırakılmaya devam ediliyor." diye konuştu.

"İDDİANAMENİN BİR AN ÖNCE DÜZENLENMESİNİ BEKLİYORUZ"

AYM'nin, daha önce yapılan benzer başvurularda "öncelikli inceleme" kararı aldığını anımsatan Sınar, "Anayasa Mahkemesi'nden bu talebimizi ivedilikle incelemeye almasını ve müvekkilimiz hakkındaki hukuka aykırı işlemleri tespit ederek, bu hukuka aykırılıklara ilişkin ihlal kararını ivedilikle ortaya koymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hasan Sınar, Özer'in, adil yargılanma hakkı, savunma hakkı ile kişi hürriyeti ve özgürlüğü hakkının ihlal edildiğini savunarak, müvekkili hakkındaki iddianamenin bir an önce düzenlenmesini beklediklerini kaydetti.

"TEMEL İNSAN HAKLARI İHLAL EDİLDİ"

Avukat Hüseyin Ersöz ise Özer hakkında verilen gözaltı kararı sonrası aracında ve evinde hukuka aykırı arama yapıldığını, Özer'in tutuklanmasının ardından tutukluluğunun devamına yönelik kararların da haksız ve hukuka aykırı olarak alındığını iddia etti.

Müvekkilinin, Anayasa ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde güvence altına alınan temel insan haklarının ihlal edildiğini savunan Ersöz, AYM'den Özer hakkındaki başvuruyu öncelikli olarak incelemesini beklediklerini söyledi.

Özer'in avukatları daha önce İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne dilekçe vererek müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Ancak mahkeme bu talebi reddetmişti.