Haber Merkezi

Yerel seçimlerde kent uzlaşısı adı altında DEM ile iş birliği sonucunda Esenyurt Belediye Başkanı olan Ahmet Özer, 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olduğu' gerekçesiyle 30 Ekim'de tutuklandı.

Özer'in tutuklanmasının ardından İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.

Esenyurt Belediye Başkan Vekili olarak görevini yürüten Aksoy, ilçede hafız adaylarının icazet törenine katıldı.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKAN VEKİLİ AKSOY'UN HAFIZLIK TÖRENİ PAYLAŞIMINDAN RAHATSIZ OLDU

Aksoy daha sonra, "Esenyurt Müftülüğü’ne bağlı Kur'an Kurslarımızdan yetişen 202 Hafızımın icazet programına katıldım. Aileleri ile birlikte heyecan ve mutluluklarına ortak olduğumuz genç hafızlarımızı tebrik ediyor, bugünlerine gelmelerinde katkıları olan başta Esenyurt Müftümüz Sayın Selami Aykul ve Hocalarımıza teşekkür ediyorum." notunu düştüğü bir de paylaşım yaptı.

Aksoy'un bu paylaşımından, Esenyurt Belediyesi’nde görevden alınan Ahmet Özer’in basın danışmanı Cihan Güner rahatsız oldu.

"ESENYURT'U ALIP GETİRDİKLERİ YER TAM OLARAK BURASI İŞTE"

Güner paylaşımında, "Esenyurt’u alıp getirdikleri yer tam olarak burası işte. ‘Barışın ve kardeşliğin kenti’ne yolculuğumuzu hafız icazetine kurban ettiler. Sokaklarında resim yapan, müzik yapan, felsefe ve bilim tartışan çocukların #Esenyurt’undan umudumuzu kesmeyeceğiz. Direneceğiz. Karanlığa teslim olmayacağız. @profdrahmetozer gelecek ve siz ardınıza bakmadan, bir daha dönmemek üzere gideceksiniz!" ifadelerini kullandı.

Daha sonra konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Güner, bu kez de daha önce sarf ettiği sözlerin arkasında olduğunu söyledi.

"RAHATSIZ OLDUM VE ELİMDEN GELDİĞİNCE RAHATSIZ EDECEĞİM"

Güner, "Evet, rahatsız oldum ve elimden geldiğince rahatsız edeceğim. Çökme politikanızı da alıp gideceksiniz benim çocukluğumun, ilk gençliğimin kentinden. Din, diyanet işleriyle imamlar uğraşacak, biz dünya işlerine bakacağız. Siz de defolup gideceksiniz!" dedi.