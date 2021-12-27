Ahmet Özhan eleştirilere yanıt verdi

"Gerekirse yarım simit yeriz" diyerek tepkilerin odağı olan sanatçı Ahmet Özhan, sessizliğini bozdu. Özhan "İnanın hiç mühim değil, taşlanmak şereftir. Herkese nasip olmaz" dedi.

Son zamanlarda ünlü isimlerin ekonomiyle ilgili yaptığı açıklamaları tepki çekmeye devam ediyor.

"Gerekirse simit yenecek" diyen Hülya Avşar'dan sonra bir simit yorumu da sanatçı Ahmet Özhan'dan gelmişti.

"GEREKİRSE YARIM EKMEK YERİZ" SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan, ekonomiye ilişkin verdiği röportajda, "Bugün içinde olduğumuz ekonomik döngüde gerekirse bir ekmek yerken bunu yarım ekmeğe düşüreceğiz" ifadelerini kullanmış, büyük tepki toplamıştı.

Sosyal medyadaki tepkiler karşısında sessizliğini bozan Ahmet Özhan, gazeteci Arif Hür'e konuştu.

"HİÇ MÜHİM DEĞİL, TAŞLANMAK ŞEREFTİR"

Özhan, "Kimi çevrelerin benim hakkımda karalama kampanyası yürütmesi inanın hiç mühim değil. Rasûlullâh efendimizi Taif’te Hakkı tebliğ ettiği için taşladılar. Efendimizin taşlandığı bu dünyada Hakk ve Hakîkate verilmiş omuz sebebi ile taşlanmak şereftir. Herkese nasip olmaz..." dedi.