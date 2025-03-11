Ahmet Özhan’la Ramazan 11. bölüm

Yusuf Balıkçı

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

11. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

MERHAMET VE AFFETMEK

Özhan yeni bölümde merhamet ve affetmek kavramlarını ele alıyor.

Ahmet Özhan, 'Merhametli bir Müslüman olmak için neler yapılmalı? Günlük hayatta merhamet duygusu nasıl yansıtılmalı? Affetmek İslamiyet'te neden bu kadar önemli?' gibi sorulara yanıt veriyor.

Merhametin marazi bir durum olmadığını belirten "Merhamet aç kalmış bir aca balık vermek demek değil, ona balık tutmayı öğretmektir." diyen Özhan, İslam’da affetmenin kıymetini ele alıyor.

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