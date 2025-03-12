Ahmet Özhan’la Ramazan 12. bölüm

Yusuf Balıkçı

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

12. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

DÜŞMANLIĞA SEVGİYLE KARŞILIK VERMEK

Özhan, yeni bölümde düşmanlığa karşı sevgi beslemek ve ölmeden önce ölmek kavramlarını ele alırken ‘İslam’da düşmanlığa karşı sevgi ile yaklaşmanın önemi nedir?’, 'Ölmeden önce ölünüz öğretisi nasıl anlaşılmalı?' sorularına yanıt verdi.

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