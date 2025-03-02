Ahmet Özhan’la Ramazan 2. bölüm
Haber Merkezi

Ensonhaber, YouTube kanalında birbirinden farklı özgün içeriklerle karşınızda.

Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

2. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen ikinci bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın

Bölümü izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.

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Oğuzhan Özmeşe
Haber Müdürü