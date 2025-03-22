Ahmet Özhan’la Ramazan 22. bölüm

Haber Merkezi

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Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.

22. BÖLÜM YAYINDA

Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.

Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?

MİZAH VE ESPRİ

Özhan yeni bölümde dinde espri ve mizahın nasıl yapılması gerektiğini ele alıyor.

Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın

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