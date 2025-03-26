Ahmet Özhan’la Ramazan 26. bölüm

Yusuf Balıkçı
Ensonhaber, YouTube kanalında birbirinden farklı özgün içeriklerle karşınızda.
Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.
26. BÖLÜM YAYINDA
Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen 26. bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.
Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?
GÜNÜN KONUSU KADİR GECESİ
Özhan bu bölümde, Kadir Gecesi konusunu ele aldı.
Özhan, 'Kadir Gecesi fazileti nedir?' ve 'Kadir Gecesi ibadeti var mı?' sorularına yanıt verdi.
Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın
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