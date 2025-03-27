Ahmet Özhan’la Ramazan 27. bölüm

Haber Merkezi
Ensonhaber, YouTube kanalında birbirinden farklı özgün içeriklerle karşınızda.
Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soruyoruz, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatıyor.
27. BÖLÜM YAYIMDA
Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm de, YouTube kanalımızda yayına girdi.
Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?
KOMŞULUK
Özhan yeni bölümde İslam dininde komşuluk hukukunun gerekliliklerini ele aldı.
Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın
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