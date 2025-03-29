Ahmet Özhan’la Ramazan 29. bölüm

Haber Merkezi
Ensonhaber, YouTube kanalında birbirinden farklı özgün içeriklerle karşınızda.
Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz sorduk, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlattı.
29. BÖLÜM YAYINDA
Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen son bölüm de, YouTube kanalımızda yayına girdi.
Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?
YARDIM VE DAYANIŞMA
Özhan, yeni bölümde İslam'da yardımlaşma ve dayanışmanın nasıl olması gerektiğini anlatıyor.
Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın
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