Ahmet Özhan’la Ramazan 5. bölüm

Haber Merkezi
Ensonhaber, YouTube kanalında birbirinden farklı özgün içeriklerle karşınızda.
Ramazan ayı boyunca merak edilenleri biz soracağız, Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son postnişini Ahmet Özhan anlatacak.
5. BÖLÜM YAYINDA
Katılımevim’in sponsorluğu ile çekilen yeni bölüm, YouTube kanalımızda yayına girdi.
Ahmet Özhan bu bölümde neler anlatıyor?
Videonun tamamını YouTube kanalımızda izlemek için tıklayın
Bölümü izledikten sonra kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.
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